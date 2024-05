Israel raser mot stans i handel med Tyrkia: – Det er slik en diktator oppfører seg

På meldingstjenesten X, tidligere Twitter, skriver utenriksminister Israel Katz at den tyrkiske presidenten Recep Tayyip Erdogan blokkerer havner for israelsk eksport og import.

– Dette er slik en diktator oppfører seg, ved å overse interessene til Tyrkias folk og forretningsmenn og ignorere handelsavtaler, skriver Katz.

To ikke navngitte tyrkiske embetspersoner sier til Bloomberg News at Tyrkia nå har stanset all handel med Israel. Tyrkia valgte i forrige måned å begrense handelen med Israel som en reaksjon på krigføringen på Gazastripen.

De to landene handlet i 2023 for en sum tilsvarende 6,8 milliarder dollar, ifølge Tyrkias statistiske sentralbyrå, som siteres av Bloomberg. 76 prosent av dette var tyrkisk eksport til Israel.