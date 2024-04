Swifts nye album rett til topps på Billboard-lista

Musikkmagasinet selv omtaler det som «en historisk debut på nummer 1».

Albumet med 16 låter ble gitt ut 19. april. To timer senere overrasket Swift fansen ved å slippe ytterligere 15 låter, og kunngjorde at det var et dobbeltalbum.

I uka fram til og med 25. april ble det solgt 2,61 millioner såkalte albumekvivalenter. Av dette var 1,91 millioner tradisjonelt albumsalg, inkludert digitale nedlastinger, CD-er, kassetter og hele 859.000 vinylplater.

Dette er det høyeste antall vinylkopier av et album som er solgt på ei uke i moderne tid, opplyste Billboard søndag.

Strømmerekord

Albumet har generert over 891 millioner strømminger, noe som er det høyeste i løpet av ei uke for et album gjennom tidene.

Etter bare ei uke er «The Tortured Poets Department» det mestselgende så langt i 2024. Det er 14. gang Taylor Swifts album går til topps på Billboards albumliste.

Hun har til nå gitt ut elleve ordinære album, fire re-innspilte album, fem EP-er og fire livealbum.

Forbi Beatles

Fredag ble det kjent at det nyeste albumet, ofte omtalt som bare «Poets», hadde gått til topps på listene i Storbritannia, med et salg større enn resten av topp ti til sammen.

Swift ble med det også artisten som raskest har oppnådd tolv førsteplasser i Storbritannia med platene sine – en rekord hun overtok fra The Beatles.

Taylor Swift gjenopptar sin Eras-turné med fire konserter i Paris fra 9. mai. Deretter går turen til Sverige for tre konserter i Stockholm, det nærmeste hun kommer Norge i denne omgang.

