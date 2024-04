WHO: Fugleinfluensa oppdaget i Vietnam

Funnet ble gjort hos en pasient 21. mars. Vedkommende hadde underliggende lidelser og ble lagt inn til intensivbehandling denne dagen. Viruset ble identifisert som H9N2, skriver WHO i en pressemelding.

Den smittede personen bor like ved et fjærfemarked, der det handles med kyllinger foran huset daglig. Fram til 15. april har det ikke vært flere meldinger om smittede personer i området.

WHO skriver at dette er det første tilfellet av smitte med denne virustypen i Vietnam, og at tilfeller der mennesker smittes av nye undervarianter av fugleinfluensa, potensielt kan utgjøre en større helserisiko.

– Basert på tilgjengelig informasjon, vurderer WHO at dette viruset ikke utgjør noen stor fare mot befolkningen for øvrig, skriver FN-organet.

