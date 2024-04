En person satt fredag fyr på seg selv utenfor rettslokalet der den såkalte hysjpengesaken mot Donald Trump pågår, melder CNN.

Omstendighetene rundt hendelsen er uklare. Brannen ble raskt slukket, og personen ble hentet på en båre.

Hendelsen skjedde samtidig med at de siste jurymedlemmene ble utpekt. Det er dermed klart for at behandlingen av selve skyldspørsmålet i saken kan begynne.