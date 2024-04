Ministre i Peru trekker seg etter Rolex-skandale

Politiet gjennomsøkte i helgen hjemmet og kontoret til Boluarte for å forsøke å finne ut hvor hun har fått minst tre kostbare Rolex-ur. Hun selv nekter for å ha gjort noe galt og insisterer på at hun kjøpte klokkene for sine egne penger.

Den ene statsråden som trakk seg, var innenriksminister Victor Torres. Kort etter gikk også ministrene for utdanning og kvinnesaker av.

Alle uttrykte støtte til Boluarte og kalte politiets ransaking unødvendig og overdrevent.

Boluarte kom til makten i 2022 etter at president Pedro Castillo ble fjernet og pågrepet etter at han nektet å gå av etter et mistillitsvotum. Hun ble da sjette president på seks år i det politisk urolige Peru.

