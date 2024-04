Fem hjelpearbeidere skal ha blitt drept i israelsk angrep

De fem hjelpearbeiderne ble drept i et israelsk luftangrep mot Deir al-Balah, opplyste informasjonskontoret til de Hamas-styrte myndighetene sent mandag.

Også en palestiner skal ha mistet livet. Ifølge nyhetsbyrået DPA, som viser til avisa Times of Israel, er de døde utenlandske hjelpearbeiderne fra Polen, Australia, Irland og Storbritannia.

IDF: Tragisk hendelse

Det israelske militæret (IDF) opplyser at hendelsen skal granskes på høyeste nivå og – omtaler den som «denne tragiske hendelsen».

– IDF gjør en omfattende innsats for å sørge for trygg levering av humanitær hjelp og har jobbet tett med WCK i deres livsviktige innsats for å skaffe mat og humanitær hjelp til Gazas befolkning, heter det i en melding på X, tidligere Twitter.

På X skriver WCK-grunnlegger José Andrés at organisasjonen har mistet flere av sine medarbeidere i et luftangrep gjennomført av IDF.

– Jeg er knust og sørger med deres familier og venner og hele vår WCK-familie. Dette er mennesker – engler – som jeg har tjenestegjort sammen med i Ukraina, Gaza, Tyrkia, Marokko, Bahamas og Indonesia, uttaler Andrés.

– Stopp vilkårlige drap

– De er ikke ansiktsløse. De er ikke navnløse. Den israelske regjeringen må stoppe disse vilkårlige drapene. Den må slutte å begrense humanitær bistand, slutte å drepe sivile og hjelpearbeidere og slutte å bruke mat som et våpen, fortsetter WCK-toppen.

Australias statsminister Anthony Albanese bekreftet tirsdag at en av de drepte er Lalzawmi «Zomi» Frankcom. Han krever at de skyldige må stilles til ansvar.

WCK ble stiftet i 2010 da Andrés, en spansk-amerikansk kokken og restauranteier, sendte kokker og mat til jordskjelvrammede Haiti. Siden starten på invasjonen av Gazastripen har WCK levert ut over 42 millioner måltider.

Les også: Russland anklager Israel for «uakseptabelt» angrep i Damaskus

Les også: Kan bilder egentlig endre verden? (+)

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen