Trumps valgkamp: – Klarer ikke å skaffe like mye penger som Biden

– Vi kommer aldri til å kunne matche Biden dollar for dollar, sier en av trumps valgkamprådgivere i et telefonmøte med journalister.

Han legger skylden for forskjellen på «milliardærene» som støtter den sittende presidenten og virker ivrig etter å tegne et bilde av at Trumps valgkamp finansieres av støttespiller fra arbeiderklassen.

– Trumps valgkamp drives fram av hundretusener av bidragsytere fra grasrota over hele landet, og jeg vil heller ha den støtten, for hver og en av dem stemmer, sier en annen valgkampmedarbeider.

På forespørsel om en kommentar, sier talsperson Ammar Moussa i Bidens valgkamp at konkurrentens valgkamp mangler penger.

Les også: Eks-general om Putins krig: – Ukraina kommer til å tape