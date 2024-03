Skuespilleren Louis Gossett Jr. er død – første svarte mann som vant Oscar for beste birolle

Gossett vant også Emmy for den kjente TV-serien «Roots» i 1977. Det er hans fetter Neal L. Gossett som opplyser til nyhetsbyrået AP at skuespilleren døde torsdag kveld i Santa Monica utenfor Los Angeles.

Han begynte sin skuespillerkarriere på 1950-tallet, mens han fortsatt gikk på videregående, og spilte mot skuespillere som Marilyn Monroe og Steve McQueen. Han fikk imidlertid svært få hovedroller gjennom karrieren.

Gossett er også kjent for roller i TV-serier som «Stargate SG-1» og har en stjerne på Hollywood Walk of Fame. Han etterlater seg to sønner.