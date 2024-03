Dypere konflikter i nye «Ronja Røverdatter»

– Vi ville fordype relasjonene, sier manusforfatter Hans Rosenfeldt om manuset han har skrevet til den nye TV-serien «Ronja Røverdatter», der første del blir å se på Netflix fra 28. mars.

– Det er kjempemorsomt at vi har fått muligheten til å gjøre en så bred versjon, sier Kerstin Linden (15), som spiller selveste Ronja.

Mørk som boken

Huldretussene lurer fortsatt på «hvafördådå?» og villvettene kretser som vanlig over Mattisborgen. Men når Astrid Lindgren-klassikeren slippes som TV-serie 28. mars, 40 år etter forrige dramatisering, er en del også annerledes.

– Boken er svært mørk om man sammenligner med den første filmatiseringen. Det synes jeg at vi har fanget, og det liker jeg, sier Kerstin Linden.

Hans Rosenfeldt fikk ikke finne på helt nye innslag av aksjeselskapet som forvalter forfatterens arv, men kunne altså få utvikle elementer som var nevnt boken.

For eksempel holder fogdene – som i boken svirrer rundt i skogen uten å påvirke handlingen – i TV-serien til i en by som Rosenfeldt skrev fram. Der får de selskap av to kvinnelige dusørjegere.

---

Fakta om «Ronja Røverdatter»

* Astrid Lindgrens bok «Ronja Røverdatter» kom ut i 1981, og er hittil oversatt til 49 språk.

* Boken ble filmatisert i 1984 i regi av Tage Danielsson, og filmen ble senere klippet om til en TV-serie.

* I 2014 kom Ronja Røverdatter som TV-serie i animasjonsformat i Japan, laget av det berømte Studio Ghibli og med Goro Miyazaki på regi.

* Den nye TV-serien skulle hatt premiere på Viaplay, men i desember i fjor overtok Netflix serien fra sin kriserammede strømmekonkurrent.

* På rollelisten står: Kerstin Linden (Ronja), Christopher Wagelin (Mattis), Jack Bergenholtz Henriksson (Birk), Sverrir Gudnason (Borka), Krista Kosonen (Lovis), Maria Nohra (Undis).

* Regi er ved Lisa James Larsson, mens Hans Rosenfeldt («Broen») har skrevet manus.

* «Ronja Røverdatter» vises i 12 episoder, fordelt på to sesonger. Andre runde slippes senere i år.

---

– Ekte følelser

Astrid Lindgren styrte ikke unna sorg, sinne eller andre store følelser som barn opplever, i sitt forfatterskap. Det har Hans Rosenfeldt holdt fast ved. Dette er en familieversjon, og han mener man bør være minst sju år gammel for å se den.

– Ikke bare på grunn av villvettene, men også fordi det er ekte sorg og raseri. Det er store følelser mellom ekte mennesker, det kan være minst like skremmende for barn, sier Rosenfeldt, som sikter seg inn mot samme publikum som vokste opp med «Harry Potter» og «Ringenes Herre».

Han ønsket også å gjøre relasjonene dypere. Nå får man for eksempel vite bakgrunnen til hatet mellom Mattis og Borka.

Alfahannen Mattis, Ronjas pappa, spilles av Christopher Wagelin. Han valgte å skjerme seg fra alle forventninger, så vel som for Börje Ahlstedts kjente tolkning av samme rollekarakter. Han ser nyansene i Mattis identitetskrise når datteren går sin egen vei.

– Det er svært få ganger man får gjøre roller som har alle nyanser. Mattis har virkelig det farlige, det aggressive, det barnslige, det sårbare, det sikre og det usikre. Det er en flott karakter å få gestalte, sier Wagelin.

Birk er sårbar

Netflix-serien viser helt ulike hjemmeforhold for Ronja og Birk. Mens Ronja får ubegrenset med kjærlighet, er Borka-klanen fattige, og Borka – spilt av Sverrir Gudnason – er hard mot sønnen. Sårbarheten det gir var utfordrende å finne fram til, synes Birk-skuespiller Jack Bergenholtz-Henriksson (14).

Kerstin Linden (15) elsker at det er jenta som får være sterk.

– Det er det Astrid Lindgren valgte, og det kan være en grunn til at hennes fortellinger er så utrolig bra, tror den unge skuespilleren.

Både «Birk» og «Ronja» synes at «Ronja Røverdatter» er den beste av Lindgrens fortellinger. Bergenholtz-Henriksson mener fantasyinnslagene holder mål også for dagens unge, og sier om det som er i vente:

– Det er virkelig heftige greier, det ser sykt bra ut. Dette blir skummelt for alle.