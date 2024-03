Truer med å avsette lederen i Representantenes hus

Greene, som hører til Republikanernes høyrefløy, sier at Johnson sviktet partiet ved å støtte budsjettforslaget, og at hun vil fremme mistillitsforslag mot ham.

– Vi har satt i gang klokka for å velge en ny leder, sa hun etter avstemningen, men sa samtidig at det var å forstå som en advarsel til Johnson.

Hun sa ikke når neste skritt kommer. Johnson og et hundretall av de 219 republikanerne i Representantenes hus var fredag med på å vedta et statsbudsjett som avverget at deler av statsapparatet ble stengt ned fra midnatt.

Greenes framstøt minner om da høyrefløyen blant republikanerne for fem måneder siden felte den forrige lederen for Representantenes hus, Kevin McCarthy, etter at han inngikk et kompromiss med demokratene for å hindre nedstengning.

Greene, som er en viktig alliert av tidligere president Donald Trump, er sterkt kritisk til vedtaket om budsjettet, og hun har også varslet at hun vil gå videre for å få Johnson sparket om han også slipper gjennom finansieringspakken for Ukraina på 95 milliarder dollar som er vedtatt i Senatet.

Johnson har nektet å legge Ukraina-pakken fram for avstemning, men han har likevel lovet at han vil gi Ukraina støtte senere. Greenes trussel kan sette dette løftet og hele pakken i fare.

Les også: Donald Trump skylder livvakttjenesten millioner