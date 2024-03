Trump skylder livvakttjenesten millioner

Den selverklærte milliardæren Donald Trump sliter med å betale regningene sine om dagen.

Ifølge tall fra det amerikanske valgtilsynet (FEC) skylder den tidligere presidenten United States Secret Service (USSS), den amerikanske føderale livvakttjenesten, hele 583,955 dollar og 29 cent, melder Newsweek. Det utgjør nær 6,8 millioner kroner. Ifølge tilsynet skal det være snakk om beløp i forbindelse med flyreiser. Like før nyttår skal det skyldige beløpet ha vært nærmere 3,5 millioner kroner.

Det er ikke første gangen Trump har fått skråblikk i forbindelse med Secret Service.

Trump eier en rekke hoteller og eiendommer. Under sin presidentperiode hadde han vane for å bo på sine egne eiendommer i forbindelse med reiser. Under disse oppholdene skal han ha fakturert statlige ansatte i hans reisefølge nesten fem ganger så mye som amerikanske retningslinjer tilsier, ifølge NBC. I enkelte tilfeller skal det ha vært snakk om så mye som litt over 12,500 kroner per person – per natt.

Den amerikanske presidentens livvakttjeneste jobber ikke gratis. (Susan Walsh/AP)

Dråpe i bøtta

Men dette beløpet er bare litt av hva Trump skylder. Førstkommende mandag har Trump en forfallsdato på en regning de færreste av oss har sett: Svimlende 464 millioner dollar, rundt regnet 5 milliarder norske kroner.

Beløpet kommer fra en domsavsigelse fra tidligere i februar i år, en svindelsak som i korthet handler om at Trump skal ha blåst opp og overvurdert sine egne eiendommer og verdier for å kunne få bedre betingelser for lån i banker og hos forsikringsselskaper.

Allikevel hersker det ingen tvil om at den tidligere presidenten er rik. Ifølge magasinet Forbes skal Trumps formue være på 2,6 milliarder dollar, omtrent 30,2 milliarder norske kroner.

Mesteparten av disse pengene skal befinne seg i eiendom, skriver CBS.

New Yorks statsadvokat, Letitia James, har allerede sagt hun vil ta beslag i Trumps eiendommer om ikke Trump enten kan betale eller garantere for pengene, melder CNN. Så langt har den tidligere presidenten slitt med å finne noen som kan garantere beløpet for ham.

Trump har selv sagt på sitt sosiale nettverk, Truth Social, at å betale dette beløpet er «VELDIG DYRT».

Letitia James, statsadvokaten i New York, har sagt hun kommer til å gå etter Trumps eiendommer om han ikke kan betale. (Bebeto Matthews/AP)

Leter etter finansiering

Trump er nå i ferd med å bruke dette sosiale nettverket, og dets moderselskap Trump Media & Technology Group, for å skaffe seg bredere tilgang til likvide midler.

Tidligere fredag ble det kjent at selskapet skal slå seg sammen med aksjeselskapet Digital World (DWAC), for Trumps selskap skal kunne børsnoteres, melder NTB.

Det var aksjeeierne i DWAC som på et møte fredag avgjorde at selskapene skal fusjoneres og børsnoteres på Nasdaq-børsen under navnet DJT. Avhengig av aksjeprisen kan børsnoteringen være verdt milliarder av dollar.

Digital Worlds støttespillere består stort sett av private investorer, mange av dem etter alt å dømme Trump-tilhengere, ikke børsnoterte selskaper på Wall Street. Med den nåværende aksjekursen på DWAC blir den totale verdien av Trumps andel over 3 milliarder dollar, og en børsnotering vil kunne gi Trump en stor gevinst.

Kan ikke selge aksjer

Trump vil i utgangspunktet måtte vente i minst seks måneder med å selge aksjene sine, og boten til delstaten New York må betales innen mandag for å hindre at deler av formuen hans beslaglegges.

Trump kan imidlertid forsøke å sikre seg et lån basert på verdien til aksjene han eier i det nye selskapet. Ifølge analytikere vil imidlertid et lån være langt mindre enn aksjeverdien ettersom det knyttes stor risiko til det nye selskapet og verdiutviklingen videre.

Ifølge BBC mener analytikere også at aksjeeierne i Digital World risikerer å tape stort på en fusjonering. Aksjekursen er nå på nesten 43 dollar, langt lavere enn hva den var da planene om å kjøpe Trump Media først ble kjent.

