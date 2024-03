USAs høyesterett stanser ikke omstridt migrantlov i Texas

President Joe Bidens regjering mener loven som delstaten har innført, både bryter den amerikanske grunnloven og føderale lover ved å utfordre sentralregjeringens myndighet til å regulere immigrasjon til USA.

Saken er brakt inn for retten på et lavere nivå, og myndighetene i Washington ønsket at høyesterett skulle avsi en kjennelse som inntil videre stanset håndhevelsen av de omstridte bestemmelsene i Texas.

USAs øverste domstol har et konservativt flertall på seks mot tre, der tre av dommerne er utnevnt av tidligere president Donald Trump.

Loven i Texas er kjent som SB 4. Den ble signert av delstatens guvernør Greg Abbott i desember, og dermed ble lokalt politi gitt oppgaver som lenge har vært delegert til den amerikanske regjeringens representanter.

Abbot og hans republikanske partifeller mener at loven er nødvendig fordi Bidens regjering ikke klarer å håndheve føderale lover som kriminaliserer ulovlig innreise til USA.

