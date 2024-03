Ikke utenkelig med Nato-styrker i Ukraina, sier Polens utenriksminister

– Tilstedeværelsen av Nato-styrker i Ukraina er ikke utenkelig, skriver han på X/Twitter, mer enn en uke etter at den franske presidenten luftet tanken under et europeisk toppmøte.

Det var imidlertid bred enighet blant flere andre Nato-land om at det ikke kommer til å skje. Også generalsekretær Jens Stoltenberg gikk ut og avviste at det var aktuelt.

Sikorski er imidlertid mer positiv til tanken.

– Jeg setter pris på Macrons initiativ, for det handler om at Putin skal være redd, ikke at vi skal være redd for Putin, fortsetter han.

Polen har vært en trofast alliert av Ukraina helt siden Russland startet sin fullskala invasjon av Ukraina i februar 2022. Sikorskis holdning står likevel i kontrast til statsminister Donald Tusk, som under et besøk i Praha i forrige uke gjorde det klart at Polen ikke hadde til hensikt å sende styrker til Ukraina.

Tusk sa at fokuset heller burde ligge på å gi Ukraina maksimal støtte i den militære innsatsen mot den russiske invasjonen.

Les også: – På tide at Ukrainas allierte «stepper opp»