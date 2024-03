Sverige gjenopptar UNRWA-bistand

Bistandsminister Johan Forssell sier til Sveriges Radio at den svenske regjeringen har fått skriftlige forsikringer fra FN-organet om at resultatene av interngranskingen skal deles med Sverige.

– Vi har også fått garantier for at svenske penger vil bli beskyttet hvis det oppdages noe uregelmessig. Derfor mener vi at vi er i en posisjon der vi kan utbetale noe av vår støtte til UNRWA i år, sier han.

Landet satte utbetalingene til UNRWA på pause 30. januar etter anklager fra Israel om at tolv av organisasjonens 13.000 ansatte var involvert i Hamas-angrepet mot Israel 7. oktober.

Også Storbritannia, USA, Tyskland og Danmark stanset bistanden til organisasjonen.

Sveriges bevilgning til UNRWA for 2024 beløper seg til 400 millioner svenske kroner, ifølge radiokanalen. I første omgang vil 200 millioner, altså halvparten, bli utbetalt.

– Og hvis det ikke leveres på ting som har blitt lovet, så holder vi fortsatt tilbake noe av årets midler, så det er en diskusjon vi må ta da, sier Forssell videre.