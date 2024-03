Knølhvalenes hemmelige sexliv: – Utfordrer våre antakelser

For første gang har sex mellom to knølhvaler blitt fotografert. I forskermiljøet er dette oppsiktsvekkende nok i seg selv, men det viser seg også at knølhvalene det er snakk om, er hanner begge to.

To fotografer fanget hendelsen på kamera på Hawaii i 2022, skriver The Guardian. En ny studie bekrefter at det faktisk ér to homofile knølhvaler som deler et hett øyeblikk.

Til avisa sier Stephanie Stack, hvalforsker ved Pacific Whale Foundation og hovedforfatter av den nye studien, at knølhvalenes kjønnsliv for det meste har vært et mysterie frem til nå.

– Denne oppdagelsen utfordrer våre tidligere antakelser om knølhvalens atferd. Selv om vi lenge har kjent til de komplekse sosiale strukturene til disse utrolige skapningene, er det en unik og oppsiktsvekkende hendelse å for første gang være vitne til at to hannhvaler har samleie.

