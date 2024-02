McConnell gir seg som republikansk senatsleder i november

Den 82 år gamle senatoren fra Kentucky har vært republikansk senatsleder i nesten to tiår og har dermed innehatt stillingen lenger enn noen før ham.

Da han kunngjorde beslutningen onsdag, sa han at han fortsetter som vanlig senator ut perioden han er valgt for, det vil si til januar 2027. Han ble sist gjenvalgt i 2020.

McConnell representerer den tradisjonelle ideologien til USAs konservative republikanske parti og er kommet under økende press fra Trump-fløyen som dominerer partiet for tiden. Han kom i konflikt med Trump da han ikke aksepterte påstanden om at valget av Joe Biden til president var på grunn av valgfusk.

Hans stab sier at beslutningen ikke har noen sammenheng med helseproblemene han har hatt den siste tiden. Han fikk hjernerystelse etter et fall for et par år siden, og det har vært to tilfeller der ansiktet hans har frosset mens han talte.

