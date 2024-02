Spanske bønder fyller Madrid med traktorer

Fem kolonner med traktorer reiste inn mot sentrum på morgenen, der de skulle samles foran det spanske landbruksdepartementet. Myndighetene hadde gitt tillatelse til en demonstrasjon med 500 traktorer.

Dette er nyeste runde i en serie demonstrasjoner som bønder har holdt rundt om i Spania siden 1. februar. Målet deres er, som så mange andre steder i Europa, å tvinge myndighetene til å endre på EUs landbrukspolitikk, sørge for økte tollbarrierer og få hjelp til å møte de økte produksjonskostnadene.

Landbruksminister Luis Planas har lovet å be EU om hjelp med å møte noen av disse kravene, samt sørge for at det kommer nye lover som sikrer at bønder faktisk tjener penger på produktene de selger.

Les også: «Pensjonsbibelen»: Eksperten gir deg alt du må vite