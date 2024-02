Hvor stor betydning vil Joe Bidens alder ha for presidentvalget i november i år? Debatten har gått lenge, og spørsmålet flere politiske kommentatorer har stilt, er om 81 år gamle Biden er skikket til nok en presidentperiode. Men også hvorvidt han i det hele tatt burde stille til valg igjen.

I en fersk meningsmåling utført av Monmouth University svarer nesten halvparten av de spurte velgerne at de ser det som mulig at Biden kan bli erstattet som Demokratenes presidentkandidat før november. Presidentens helse pekes ut som hovedforklaringen.

– For å være ærlig, alderen hans. Jeg tror de kommer til å finne en yngre, noe jeg er enig med dem i. Jeg skulle ønske de gjorde det samme med Trump, sier en kvinne som beskriver seg som partiuavhengig, om Biden.

Samme med Trump

Samtidig tror en av tre at Republikanerne vil gå for en annen kandidat enn Donald Trump, forklart med ekspresidentens rettslige utfordringer, heller enn hvorvidt han er fysisk eller mentalt skikket til jobben.

– Trolig, forhåpentligvis, blir han dømt, sier en annen uavhengig velger om hvorfor hun tror Trump kommer til å byttes ut.

Trump har flere saker mot seg for tida, men avviser å ha gjort noe galt og hevder de mange sakene er en heksejakt fra politiske motstandere.

Ekspresident Donald Trump på et valgarrangement i februar 10. februar 2024. (JULIA NIKHINSON/AFP)

Spørreundersøkelsen spør velgerne om hvor trygge de er på de to kandidatenes fysiske og mentale utholdenhet. Flere demokrater (72 prosent av de spurte) har tro på Bidens evner, enn på Trumps (2 prosent). På den andre fløyen har 90 prosent av Republikanerne tro på Trump, mens 12 prosent svarer de er trygge på den sittende presidenten.

Donald Trump er ikke formelt valgt som Republikanernes presidentkandidat, men nesten alle utfordrerne har trukket seg. Den eneste som gjenstår er tidligere FN-ambassadør Nikki Haley.

Les også: Haley tordner etter Trump-utspill: – Ikke vær på lag med en bølle

Igjen i vinden

Spørsmål rundt Bidens alder og utholdenhet har fått ny vind i seilene i tida etter at rapporten om presidentens håndtering av graderte dokumenter ble lagt fram forrige uke. Spesialetterforsker Robert Hur mente at Biden beholdt og delte «med overlegg» fortrolig informasjon da han var privatperson, men at det ikke er grunnlag for å reise straffesak, skriver NTB.

Hur har også uttalt at Biden i samtaler med ham framsto «som en sympatisk, velmenende eldre herre med dårlig hukommelse». Det hvite hus har slått tilbake mot kommentarene om presidentens mentale tilstand.

– Bemerkningene om presidentens framtreden kunne ikke være mer feilaktig. Det er åpenbart snakk om politisk motivert omtale, sa visepresident Kamala Harris.

Biden selv avviste påstandene da han stilte på en pressekonferanse forrige torsdag.

Den nye meningsmålingen ble gjort fra 8. til 12. februar, etter at spesialetterforskerens rapport ble lagt fram. Der kommer det fram at rapporten ikke har endret velgernes oppfatning om hvorvidt Biden har gjort feil i håndteringen av graderte dokumenter, skriver Politico. Men bekymringen rundt Bidens helse ble styrket.

I en tilsvarende spørreundersøkelse før 2020-valget var rett over halvparten av velgerne trygge på Bidens utholdenhet, 45 prosent med Trumps. Nå, fire år seinere, har tiltroen til Biden falt til 32 prosent. For Trump har det gått opp; 51 prosent er nå trygge på hans mentale og fysiske utholdenhet.

Eldste noen gang

Biden er med sine 81 år allerede den eldste sittende presidenten i USA noen gang.

Bidens alder og opptreden på flere pressekonferanser har lenge fått stor oppmerksomhet. Blant annet så han ut til å forveksle Frankrikes president Emmanuel Macron med avdøde president François Mitterrand. Kort tid seinere forvekslet han nok en levende statsleder med en død en. På et valgmøte i New York fortalte Biden om en samtale han hadde hatt med «Tysklands Helmut Kohl» på G7-møtet i 2021. Problemet var bare at Kohl i 2021 allerede hadde vært død i fire år, skriver NTB.

Hvem som kan bli Demokratens presidentkandidat hvis Biden av en eller annen grunn skal erstattes, er ikke klart. Visepresident Kamala Harris er nevnt som et alternativ, og republikanernes Nikki Haley har gått ut og sagt at tanken på at Harris blir president burde få det til å gå kaldt nedover ryggen på folk.

Trump, Bidens trolige motstander i årets valg, er 77 år. Også han har noen blundere bak seg, som da han nylig blandet sammen nevnte Haley og den tidligere demokratiske lederen for Representantenes hus, Nancy Pelosi.

Les også: Ekspert om «Trump-sikring» av Europa: – Katastrofen kan forhindres

Les også: Bidens advarsel om «Trump-mareritt»: – Vi er nødt til å vinne

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen