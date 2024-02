Biden ber «Huset» godkjenne støtte til Ukraina og Israel

Årsaken er sterk motstand blant republikanerne i Representantenes hus. Også «Huset» må stemme for hvis det skal bli noe av støtten.

– Jeg oppfordrer Huset til å behandle dette raskt, sier president Joe Biden i en uttalelse.

– Hvis vi ikke står imot tyranner som prøver å erobre eller dele opp naboenes territorium, vil konsekvensene for Amerikas nasjonale sikkerhet bli betydelige, legger han til.

95 milliarder dollar

Tirsdag ble støttepakken vedtatt i Senatet. Den omfatter støtte både til Ukraina og Israel, og dessuten Taiwan. Til sammen er det snakk om 95 milliarder dollar, tilsvarende over 1000 milliarder kroner.

Mesteparten er militær støtte til Ukraina, som i snart to år har kjempet mot Russlands invasjonsstyrker.

I Representantenes hus har Republikanerne et knapt flertall, og republikaneren Mike Johnson er forsamlingens leder. Det er han som bestemmer hvilke forslag som legges fram for avstemning – og det er høyst uvisst om han vil akseptere at det stemmes over støttepakken.

Johnson har kritisert pakken for ikke å omfatte tiltak for å stanse illegale innvandrere som tar seg inn i USA fra Mexico.

Trump-motstand

I forrige uke forsøkte Demokratene å få vedtatt en pakke som også omfattet grensetiltak, i tillegg til militær støtte til Ukraina og Israel. Men den ble nedstemt av Republikanerne, og Mike Johnson mente grensetiltakene ikke var strenge nok.

Også tidligere president Donald Trump er sterkt imot støttepakkene. Både Trump og en del av republikanerne i Kongressen er negative til å fortsette å støtte Ukraina. Ett av argumentene er at støtten bidrar til å forlenge konflikten med Russland.

Representantenes hus har ikke vedtatt noen ny Ukraina-støtte siden Republikanerne fikk flertall i kammeret i januar i fjor.

