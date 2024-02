Flere titalls drept i kraftige israelske angrep mot Rafah – to israelske gisler reddet

Palestinsk Røde Halvmåne omtaler mandagens angrep som voldsomme. Minst 37 personer er drept, og flere titalls er såret, opplyser tjenestepersoner ved sykehusene i området til Reuters.

Videre heter det at det er frykt for at antallet døde kan stige.

I en uttalelse fra helsedepartementet heter det at 52 mennesker er drept, og at angrepene rammet 14 boliger og tre moskeer i forskjellige deler av Rafah.

Frykt og panikk

Ifølge en journalist fra AP som er i Rafah, ble blant annet området rundt det kuwaitiske sykehuset i Rafah truffet. Flere av de sårede er tatt til sykehuset.

AFP-journalister og andre vitner i byen sier at det ble hørt en rekke høye smell, og at det har steget røyk opp over byen.

Det tunge bombardementet førte til panikk, da mange lå og sov da angrepene startet, sier folk i området som Reuters har snakket med via meldingstjenester. Flere sa de fryktet at Israel hadde begynt en bakkeinvasjon av Rafah.

Israels militære opplyser at de har gjennomført «en rekke luftangrep», og at disse mandag er «fullført». Videre heter det at de har rammet «terroristmål i Shaboura-området».

Beboere opplyser til Reuters at det ble tatt i bruk fly, stridsvogner og krigsskip i angrepet. Før tidligere israelske angrep mot byer på Gazastripen har Israel beordret sivile til å evakuere, uten å legge fram noen evakueringsplaner.

Kan bli katastrofalt

Anslagsvis 1,5 millioner mennesker befinner seg i den lille byen helt sør på Gazastripen, på grensa til Egypt. Over 1,2 millioner av dem er drevet på flukt fra israelske angrep lenger nord. Byen er det siste relativt trygge stedet på Gazastripen, som er blitt lagt i ruiner av Israels militæroffensiv.

Israels statsminister Benjamin Netanyahu har varslet en bakkeinvasjon av Rafah og hevder det er nødvendig for å oppnå det israelske målet om å utslette Hamas.

I en samtale søndag sa USAs president Joe Biden til Netanyahu at en slik invasjon ikke kan skje uten en plan for å beskytte de sivile. Biden beskrev tidligere denne uka den israelske krigføringen på Gazastripen som «overdreven».

Norge, EU og en rekke hjelpeorganisasjoner har advart om katastrofale følger ved en eventuell israelsk invasjon av Rafah.

Gisler frigitt

Israels militære sier at to gisler ble frigitt i en spesialoperasjon natt til mandag i Rafah. De to ble frigitt i en felles aksjon utført av IDF, sikkerhetstjenesten Shin Bet og spesialpoliti i Rafah, heter det videre.

Netanyahu sa i et intervju søndag at mange nok av de 132 gjenværende israelske gislene var i live til å rettferdiggjøre krigføringen.

Den Hamas-styrte TV-kanalen al-Aqsa siterte søndag en Hamas-leder på at enhver bakkeoffensiv i Rafah vil ødelegge forhandlingene om fangeutveksling.

1140 ble drept i Hamas sitt angrep på Israel 7. oktober, og rundt 240 mennesker, både israelere og utlendinger, ble bortført til Gazastripen. Siden har mer enn 28.000 palestinere blitt drept i israelske luftangrep, ifølge helsemyndighetene i enklaven. Mer enn 67.000 meldes såret.

