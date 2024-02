Trump argumenterer med at han har immunitet som gjør at han ikke kan straffeforfølges for anklagene.

En føderal ankedomstol avviste i forrige uke at Trump har immunitet i denne saken. Men nå krever altså ekspresidenten at høyesterett griper inn.

Det er spesialetterforsker Jack Smith som har tiltalt Trump for forsøk på omgjøring av valgresultatet. Rettssaken skulle egentlig begynt i mars, men er blitt utsatt.

Les også: Haley tordner etter Trump-utspill: – Ikke vær på lag med en bølle