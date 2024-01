Russland i FN: Avviser å ha bortført ukrainske barn

Ukrainske myndigheter og menneskerettighetsgrupper hevder at nær 20.000 barn har blitt bortført og sendt til Russland i løpet av krigen.

FNs komité for barns rettigheter satte mandag i gang et to dagers møte for å granske skjebnen til savnede ukrainske barn. Tirsdag ble Russlands viseminister for arbeid og sosial beskyttelse stilt til veggs om anklagene.

– Den russiske føderasjonen har ikke vært involvert i deporteringen av borgere fra Ukraina. De fleste av barna kom med familiene sine eller verger. De ble plassert i midlertidige krisesentre eller hos slektninger, sa Aleksej Vovtsjenko til panelet av 18 uavhengige eksperter som gransker saken.

Russerne har ikke villet gi informasjon om hva som skjer med ukrainske barn som hentes til Russland. De har likevel tidligere hevdet at de har «reddet» barna fra krigssoner, og at de har prosedyrer på plass for å gjenforene dem med foreldrene.

– Det jobbes med å kartlegge situasjonen til 5000 barn, sa Vovtsjenko.

Til nå skal kun rundt 400 ukrainske barn ha blitt gjenforent med sine foreldre.

