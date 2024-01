Island: – Inne i en ny vulkansk utbruddsperiode

Etter utbruddet forrige helg er det i øyeblikket roligere ved Grindavik.

Flere hus ble slukt eller antent av lava som strømmet ut av en sprekk bare 50 meter fra den vesle byen. Men etter noen dager var strømmen stilnet og de glødende massene blitt til stein.

For de evakuerte innbyggerne i Grindavik er utsiktene likevel dystre.

Flere eksperter tror vi bare har sett starten på en ny periode med hyppigere vulkanutbrudd på Island.

Stillheten brutt

Grindavik ligger på Reykjanes, halvøya som strekker seg fem mil ut i havet sør for Islands hovedstad.

Her var det mange vulkanutbrudd i noen århundrer fram til 1200-tallet. Aktiviteten dabbet av mens Snorre Sturlason og andre islendinger satt og skrev sagaer om vikingtiden.

Så ble det stille. Lenge.

For tre år siden ble stillheten brutt, og siden da har det vært hele fem vulkanutbrudd på Reykjanes.

– Alle er ganske enige om at det ikke vil ta slutt med dette, sier Erik Sturkell, vulkanolog og professor i geofysikk ved Göteborgs universitet.

– Kan pågå i 300 år

Sturkell får støtte fra kollegaen Ólafur Gudmundsson, som er professor ved Uppsala universitet.

Gudmundsson viser til den forrige utbruddsperioden i middelalderen og en lignende fase rundt tusen år før dette igjen. Han mener å se et mønster og trekker følgende konklusjon om det som skjer på Reykjanes nå:

– Det ser ut som dette er begynnelsen på en ny periode med aktivitet som kan pågå i 200 til 300 år.

– Med andre ord kan vi slett ikke utelukke at det skjer nye utbrudd og åpnes flere vulkanske sprekker som resulterer i store skader.

Usikker framtid

Å vende tilbake til Grindavik og få byen på beina kan bli utfordrende med disse utsiktene.

Gudmundsson sier at byen med rundt 4000 innbyggere er lite samfunn, men en viktig fiskerihavn.

– Det kommer til å bli en politisk diskusjon, der man forhåpentligvis vurderer risiko og økonomiske interesser opp mot hverandre. Og den har bare så vidt begynt.

Sturkell tror utsiktene er mørke og at byen neppe har noen framtid slik situasjonen er blitt.

– De tidligere utbruddene var turistutbrudd, men nå er det alvor. Dette er en dødsdom for Grindavik, sier professoren til nyhetsbyrået TT.

Glir fra hverandre

Innbyggerne i Grindavik ble evakuert i november da jordskjelv varslet et mulig vulkanutbrudd.

18. desember begynte det første utbruddet. I starten veltet det opp flere hundre kubikkmeter lava per sekund fra en sprekk i bakken som var flere kilometer lang. Men dette var et godt stykke unna bebyggelsen.

Årsaken til de mange vulkanene på Island er at øya ligger der to kontinentalplater møtes: Den nordamerikanske og den eurasiske.

De glir svært sakte fra hverandre, og fra sprekken mellom dem strømmer det av og til smeltet stein opp fra dypet.

Smeltet stein kalles magma under bakken og lava hvis den spys opp av en vulkan.

– Nær overflaten

Perioden med nye utbrudd på Reykjanes begynte i mars 2021. Dermed var det slutt på åtte relativt rolige århundrer.

– Vi har gått inn i en ny fase med plate-separasjon som kan vare i flere år, og kanskje tiår, sier den franske vulkanologen Patrick Allard.

Han påpeker at de to siste utbruddene var ganske kortvarige. Og det var forholdsvis lite seismisk aktivitet i forkant.

– Det viser at magmaen er veldig nær overflaten, klar til å sprute ut.

Trolig blir det lite forvarsel før neste utbrudd, ifølge Allard. Også han setter spørsmålstegn ved Grindaviks framtid.

Askefrykt

I tillegg er det risiko for et utbrudd under sjøen. Det kan forårsake «et eksplosivt fenomen» og sende mer vulkansk aske opp i lufta, advarer Allard.

I 2010 strømmet det stor mengder aske opp fra vulkanen under Eyjafjallajökull på Island. Flytrafikken i store deler av Europa ble lammet, og ordet «askefast» ble en del av det norske språk.

Vulkanene på Reykjanes vil neppe forårsake et tilsvarende kaos. Allard tror heller ikke at det er enorme mengder magma som skal opp til overflaten.

Konsekvensene kan likevel bli store. I tillegg til at Grindavik risikerer å bli fraflyttet, kan nye lavastrømmer true kraftverket Svartsengi og spaanlegget Den blå lagune.