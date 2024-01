Putin hevder det er masse valgfusk i USA

– I USA er tidligere valg blitt forfalsket med poststemmer. De kjøpte stemmesedler for 10 dollar, fylte dem ut og la dem i postkasser uten noen observatører, sa Putin tirsdag.

Han kom ikke med noen bevis for påstanden. Også USAs tidligere president Donald Trump har hevdet at poststemmer brukes til omfattende fusk i amerikanske valg. Påstanden er blitt faktasjekket av blant andre CNN, som har slått fast at den er uriktig.

Putin har vært president eller statsminister i Russland sammenhengende siden 1999. I mars skal det holdes valg, og Putin sikter mot en ny periode på seks år.

Det knytter seg lite spenning til valgresultatet. En av Putins viktigste rivaler, Aleksej Navalnyj, er dømt til mer enn 30 års fengsel. Styresettet i Russland beskrives som autoritært av tankesmia Freedom House.

