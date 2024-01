Mann skutt og drept i Sverige

Meldingen om saken kom rett etter klokka 18 torsdag, og de som varslet politiet, fortalte om høye smell.

– Da vi kom til stedet, fant vi en person som er skadd, forteller pressetalsperson Roland Komaromi.

Mannen ble fraktet til sykehus, men livet sto ikke til å redde. Saken etterforskes som drap. Politiet mener det er for tidlig å si om skyteepisoden er gjengrelatert, men sier at det er noe de undersøker.

– Men det er for tidlig å konkludere med at dette er en del av gjengkonflikten som har pågått, sier Komaromi.

I fjor høst ble Sverige rystet av en svært blodig krig mellom to kriminelle gjenger. Det er ikke kjent om torsdagens hendelse kan knyttes til gjengoppgjør.

Ifølge opplysninger avisen Expressen har fått, kobles drapet til den pågående konflikten knyttet til Foxtrot-nettverket.

I september i fjor ble to menn drept og to andre personer skadd i en skyteepisode i Sandviken, som ligger rundt 20 mil nord for den svenske hovedstaden.

[ Svensk politi: Økt bruk av avlytting har hindret forbrytelser ]