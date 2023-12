Guterres med nye, skarpe Gaza-advarsler

FNs generalsekretær António Guterres har orientert FNs sikkerhetsråd i et brev. Han viser til den sjeldent brukte artikkel 99 i FN-pakten, som gir generalsekretæren anledning til å gjøre sikkerhetsrådet oppmerksom på «enhver sak som etter hans mening kan true opprettholdelsen av internasjonal fred og sikkerhet».

– Vi står overfor en alvorlig risiko for en kollaps i det humanitære systemet. Situasjonen forverres rask og er i ferd med å bli en katastrofe med potensielt irreversible konsekvenser, både for palestinerne og for fred og sikkerhet i regionen, heter det i brevet til de 15 sikkerhetsrådslandene.

– Et slikt utfall må unngås for enhver pris, fortsetter Guterres.

Israels utenriksminister Eli Cohen reagerer kraftig på brevet fra Guterres og sier FN-sjefens posisjon er en trussel mot verdensfreden.

– At han vil bruke artikkel 99 og ber om våpenhvile i Gaza, innebærer støtte til terroristorganisasjonen Hamas, skriver Cohen på X/Twitter.

[ Lege om Gaza: – Jeg har aldri vært vitne til en så ekstrem situasjon ]