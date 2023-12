Sykehus sentralt i Gaza går tom for drivstoff og medisinske forsyninger

– Det er nå blitt en forferdelig vanskelig situasjon, sier lege og feltarbeider Morten Rostrup i Leger Uten Grenser.

To sykehus – al-Aqsa-sykehuset sentralt i Gaza og Nasser-sykehuset sør i Gaza – er ifølge organisasjonen nær bristepunktet og blir tvunget til å prioritere de med livstruende tilstander. Leger Uten Grenser er på plass i Gaza og bistår lokale helsearbeidere.

Det er ikke mulig å få forsyninger inn på grunn av stengte veier.

– Det er helt kritisk for pasientene som er innlagt, rundt 700 og det kommer stadig vekk nye. De siste dagene har de fått inn mellom 150 og 200 krigsskadde pasienter daglig, sier Rostrup til Dagsavisen.

Sykehuset er helt avhengig av strøm for å drive intensivavdelinger, for eksempel for folk som ligger i pustemaskiner. De får heller ikke nytt blod eller sterilisert instrumenter, forklarer Rostrup. Sykehuset trenger også blant annet livsviktige medisiner og utstyr som brukes for å holde knuste bein sammen. Det er også behov for akuttkirurgiske instrumenter.

Doktor Morten Rostrup fra Leger Uten Grenser (Mikkel Strøm)

Den eneste måten å få inn forsyninger på, er å åpne veiene.

– Vi har ikke noen annen mulighet enn å kjøre, man kan ikke fly inn i denne krigssonen. Så situasjonen er helt fortvilende, forteller Rostrup.

Sykdomssoner

– I Sør-Gaza er det er bare en liten håndfull av sykehusene som fungerer. Selv de opererer med store problemer. Over halvparten av de skadde, som vi har sett, var barn under fem år, sier Rostrup.

Videre kan vanlige legesentre eller poliklinikker ha 1000 konsultasjoner per dag, fordi det er en ekstrem økning i medisinsk behov. Mange kroniske sykdommer får heller ingen oppfølging.

Fordrevne palestinere som flyktet fra Khan Yunis slo leir i Rafah lenger sør nær Gazastripens grense til Egypt, 6. desember 2023 (MAHMUD HAMS/AFP)

I tillegg til store lidelser på grunn av kampene, er helsesituasjonen for sivilbefolkningen meget prekær. Blant annet har det blitt registrert 86.000 tilfeller av diaré, hvorav halvparten er blant barn, ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO).

De melder også om 120.000 tilfeller av lungeinfeksjoner, 26.000 tilfeller av skabb og lus og 1150 tilfeller av gulsott.

Områdene som innbyggerne blir beordret til å flykte til, har kritiske sanitære mangler. På ett tilfluktssted, med 30.000 fordrevne, er det 400 mennesker for hvert toalett. Dette er svært bekymringsfulle forhold med tanke på muligheten for sykdomsutbrudd, ifølge FNs barnefond Unicef.

– De såkalte trygge sonene står i fare for å bli sykdomssoner, sier talsperson James Elder i Unicef.

Også FNs høykommissær for menneskerettigheter Volker Türk har advart om situasjonen, og sagt at sivilbefolkningen blir frarøvet helt essensielle menneskelige behov som mat, vann, livreddende medisinske forsyninger og andre nødvendigheter.

– Mine nødhjelpskolleger har beskrevet situasjonen som apokalyptisk, sier Türk.

Mistet alle reserver

90 prosent av innbyggerne i Gaza, over 1,9 millioner mennesker, har flyktet fra de israelske angrepene og er presset sammen på et stadig mindre område i Rafah lengst sør på landstripen.

– Befolkningen har vært utsatt for krig i to måneder. De har mistet alle mulige reserver å gå på. Når man som menneske har gjennomlevd et slikt mareritt over så lang tid, så sliter det også psykisk. Vi må ikke undervurdere det ekstreme mentale stresset som alle er utsatt for, sier Morten Rostrup.

WHOs representant i Gaza Richard Peeperkorn sa tirsdag at mange mennesker på Gazastripen er desperate og nærmest i konstant sjokk.

– Vi er nær menneskehetens mørkeste time. Bombingen og det meningsløse tapet av liv må stoppe nå, og vi trenger en vedvarende våpenhvile.

Israel Palestinians Palestinere som ble såret i det israelske bombardementet av Gaza-stripen blir brakt til sykehuset i Deir al Balah tirsdag 5. desember 2023. (Adel Hana/AP)

Morten Rostrup forklarer at vanligvis kan og vil folk flykte over landegrenser til trygghet, men at det ikke er en mulighet i Gaza.

– Jeg har jobbet med medisinsk arbeid siden midten av 90-tallet og jeg har aldri vært vitne til en så ekstrem situasjon. Sykehusene overfylles og man får ikke evakuert. Det som ofte er viktig i krigssituasjoner er å få transportert skadde fra frontlinjen til andre sykehus, slik at man øker kapasiteten. Men det er ikke mulig her, sier han.

Presser regjeringer

– Det vi må gjøre nå er å få alle våre politikere til å forstå og innse hvilken menneskelig lidelse det er i Gaza. Vi må få stopp i bombingen, få inn nok medisin, mat og vann. Hele infrastrukturen er nærmest ødelagt, sier Rostrup.

Leger Uten Grenser har en kampanje der de har sendt et åpent brev til statsminister Jonas Gahr Støre og utenriksminister Espen Barth Eide. De krever at regjeringen gjør alt i sin makt for å sikre umiddelbar og varig våpenhvile på Gazastripen.

Et bilde tatt fra Sør-Israel nær grensen til Gazastripen 6. desember 2023 (JACK GUEZ/AFP)

– Vi prøver å presse våre regjeringer. Israel er en vestlig alliert og det er et stort ansvar som hviler på Israels allierte vestlige regjeringer, for dette skjer på deres vakt. De må gjøre alt som er mulig for å få stopp i denne grusomme bombingen, sier Rostrup.

Ifølge myndighetene på Gazastripen er minst 16.248 palestinere drept i israelske angrep de siste to månedene, blant dem 7112 barn og 4885 kvinner. Over 42.000 er såret. Flere tusen er i tillegg savnet og kan ligge begravd i ruinene av bygninger bombet av Israel. Det er også mange barn blant de savnede, ifølge lokale myndigheter.

Som Dagsavisen har skrevet tidligere, viser et FN-regnestykke at hittil er godt over 15.000 mennesker drept i krigen på Gaza, som brøt ut etter at Hamas gikk til angrep mot Israel 7. oktober. 40.000 mennesker skal være skadd. Mørketallene skal være store.

– Er det noe statistikken viser, så er at det veldig mange sivile blir hardt rammet, sa Gry Ballestad i Norsk Folkehjelp tidligere denne uka.

Fakta om ofrene for krigen mellom Israel og Hamas

Siden 7. oktober er minst 17.776 mennesker drept i Gaza, Israel og på den okkuperte Vestbredden.

Ifølge de Hamas-kontrollerte myndighetene på Gazastripen er minst 16.248 mennesker drept i israelske angrep.

Flere tusen er savnet i Gaza og fryktes å ligge begravd under ruiner av bombede bygninger.

63 journalister og medieansatte er drept på Gazastripen.

260 palestinere er drept i angrep fra israelske soldater og bosettere på Vestbredden, over 50 av dem barn. Over 3300 er såret i slike angrep.

Minst 1268 israelere er drept og rundt 5500 er såret i Israel, på Gazastripen og Vestbredden siden 7. oktober.

Blant de drepte er 823 sivile, 33 av dem barn, 386 soldater og 59 politifolk.

Den israelske hærledelsen hevder å ha drept rundt 5000 Hamas-krigere i løpet av krigen. Opptil 1500 av dem ble ifølge Israel drept under angrepet 7. oktober.

Over 1,9 millioner palestinere er fordrevet fra sine hjem på Gazastripen, der det bor over 2,2 millioner mennesker.

Ca. 250.000 israelere er evakuert fra byer og kibbutzer nær grensa til Gaza, samt fra landsbyer nær grensa mot Libanon.

Hamas og Islamsk hellig krig (Jihad) tok nærmere 250 israelske og utenlandske gisler under angrepet 7. oktober, men 108 er siden sluppet fri. Flere gisler skal være drept i israelske angrep.

Kilde: FNs nødhjelpskontor (OCHA), Palestinske myndigheter i Gaza og på Vestbredden, Haaretz, The Times of Israel, CNN, NTB

