USA forventer at Israel ikke bomber sikre soner for sivile

– De har sagt at det er områder som ikke skal bombes. Og i disse sonene forventer vi at Israel følger opp og unngår å angripe, sa Sullivan mandag.

USA har lagt økende press på Israel for å skjerme sivile etter hvert som den israelske krigen mot Hamas koster stadig flere tusen liv.

Tidligere mandag sa en talsmann for utenriksdepartementet at det ennå er for tidlig å vurdere sikkert om Israel følger oppfordringen om å skjerme sivile.

Matthew Miller sier at Israels mer målrettede evakueringsordrer i Sør-Gaza er «en forbedring» i forhold til å be en hel by om å evakuere.

