Israel innleder bakkeinvasjon i Sør-Gaza

– Vi kjempet hardt og grundig i den nordlige delen av Gazastripen, og det gjør vi også nå i det sørlige Gaza, sa general Halevi i en erklæring søndag.

IDF-talsmann Daniel Hagari sa samme kveld at bakkeoffensiven i sør er innledet rett nord for Khan Younis, og at målet er at innsatsen skal utvides til hvert eneste område i Gaza der Hamas har tilstedeværelse.

Også han gjør det klart at styrkene skal opptre like kraftfullt som de gjorde i nord.

Israel har allerede skiftet fokus for bombingen fra nord til sør, og natt til søndag ble det meldt om vedvarende bombing av Khan Younis, to dager etter at en sju dager lang våpenhvile brøt sammen.

I løpesedler som ble sluppet over Khan Younis søndag, ble alle som holder til i fem store områder i og rundt byen, bedt om å evakuere.

Men samtidig som bombingen fortsetter, advarer FN om at de sikkerhetssonene som er opprettet, allerede er overfylt.

FNs menneskerettighetssjef Volker Türk sier at hundretusener av palestinere tvinges til å stue seg sammen i stadig mindre områder, mens det ikke fins sikre steder lenger i Gaza.

