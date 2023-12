Cop 28-lederen: – Ingen vitenskap sier at utfasing av fossilt drivstoff er det som skal til

Han sa også at utfasing av fossil energi vil gjøre det umulig med bærekraftig utvikling, «med mindre du ønsker å ta verden tilbake til hulestadiet», skriver The Guardian.

Uttalelsene falt i en opphetet diskusjon om klimakrisens konsekvenser for kvinner og barn 21. november, men har fått lite oppmerksomhet før nå.

– Det er ingen vitenskap der ute, og ingen scenario som sier at utfasing av fossilt drivstoff er det som skal til for å holde oss under 1,5 grader, sa han.

Al-Jaber er industriminister i De forente arabiske emirater, som er vertsland for årets klimatoppmøte. Mange er kritiske til å ha ham som møteleder, for han er også leder for landets statlige oljeselskap.

