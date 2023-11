Tesla saksøker den svenske staten

Det er regler fra myndighetsorganet Transportstyrelsen som hindrer Tesla tilgang til registreringsskilt til nye biler som er bakgrunnen, skriver Dagens Industri.

– Dette beslaget av bilskilt utgjør et diskriminerende angrep rettet mot Tesla uten noen som helst støtte i loven, skriver selskapet i søksmålet som ble levert til Norrköping tingrett mandag.

Søksmålet kommer i kjølvannet av en streik blant arbeiderne i Teslas verksteder og serviceavdelinger i Sverige i protest mot at de ansatte nektes tariffavtaler.

Det er som følge av streiken at Tesla hindres i å få tak i nye registreringsskilt. Sympatitiltak fra to fagforeninger har ført til en blokade i postutleveringen til Tesla. Gjeldende regelverk innebærer ifølge Transportstyrelsen at registreringsskilt ikke kan distribueres på annen måte enn via Postnord, der det sympatistreikes.

Tesla krever at tingretten gir selskapet muligheten til å hente skiltene selv hos produsenten mens saken behandles i retten.

Transportstyrelsen sier til TT at de foreløpig ikke har sett søksmålet fra Tesla.

– Vi kan bare vise til opplysningene gitt i mediene så langt, vi har ikke sett rettsdokumentene, sier pressesjef Mikael Andersson til TT.

– Vi vet egentlig ikke hvordan de argumenterer eller resonnerer, men vi skal selvfølgelig se på det og svare fra vår side.

