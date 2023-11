Orbans skjebnemøte: – Nå øker han innsatsen

EU-president Charles Michel besøker Ungarns statsminister Orban i Budapest mandag. De to skal blant annet snakke sammen om Ungarns skepsis til å gi Ukraina mer våpenhjelp.

– For Orban er dette et utrolig viktig møte. EU-kommisjonen besluttet forrige uke å godkjenne 900 millioner euro i utbetalinger til Ungarn etter at landets økonomiske gjenreisingsplan ble godkjent. Men den endelige avgjørelsen ligger hos EU-rådet, sier NTNU-professor Tobias Schumacher til Dagsavisen.

Schumacher er professor i europastudier og nestleder for REDEMOS, et internasjonalt forskningsprosjekt om EUs demokratistøtte til Øst-Europa. Han følger utviklingen med EU, Ungarn og Ukraina tett. Han har tidligere snakket med Dagsavisen om Orbans dobbeltspill med EU, Nato og Russland.

NTNU-professor Tobias Schumacher. (NTNU)

Prestisjeprosjekt i Ungarn

Den omstridte Orban har tidligere omtalt EU som et undertrykkende regime. Han har høstet stor anerkjennelse fra likesinnede langt ute på høyresiden både i Europa og USA, ifølge NTB.

Orban har tillegg opprettholdt kontakten med Russland og president Vladimir Putin, tross russernes krig i Ukraina. Det er snart gått 650 dager siden russerne gikk til fullskala invasjon av Ukraina.

– Ved å snakke med EU-president Michel nå, så øker Orban innsatsen. Han vil være sikker på at EU-rådet følger EU-kommisjonens anbefaling, og for å øke presset på EUs medlemsland kobler han denne saken opp mot hans egne trusler mot å blokkere unionens økonomiske støtte og våpenstøtte til Ukraina, i tillegg til en diskusjon om et framtidig EU-medlemskap for Ukraina, sier han.

En annen side av samme forhandlingssak, forklarer NTNU-professoren, er Orbans ønske om at EU-kommisjonen skal legge fra seg sine bekymringer rundt oppføringen av atomkraftverket Paks II, som har russiske Rosatom som byggansvarlig og som i hovedsak er finansiert av russiske lån.

– Paks II er Orbans prestisjeprosjekt, og er ekstremt viktig for å holde ungarske husholdningers energikostnader nede. For å gjøre en lang historie kort: Ved å koble flere saker sammen, har Orban et veldig mektig våpen. Med Ukraina-presset kan han potensielt sørge for en stor EU-krise, sier Schumacher.

[ Putin gjør gammel alliert til Russlands fiende: «Utenlandsk agent» ]

– Orban har lite å tape, men mye å vinne

Som Dagsavisen allerede har omtalt, skrev Orban et brev til Michel i forrige uke. Der oppfordret han til «umiddelbar diskusjon» om EUs samlede Ukraina-strategi.

Den ungarske statsministeren regnes for å være Vladimir Putins og Russlands nærmeste allierte i EU og anklages for å ville bruke sin vetomakt for å stanse framtidig støtte til Ukraina, skriver NTB.

– Orban har lite å tape på nåværende tidspunkt, men han har mye å vinne. EU har derimot lite å vinne, men mye å tape. Dette vet den ungarske statsministeren. Og denne gangen, spesielt etter at han møtte Vladimir Putin i Beijing i oktober, er han klar for å bruke situasjonen som brekkstang for å få ting som han ønsker, sier Schumacher til Dagsavisen.

Møtet er også viktig for EU-president Michel, fordi det gir ham en mulighet til å forstå hvor seriøs Orban faktisk er med sine trusler, poengterer Øst-Europa-eksperten.

– Michel forsøker å «redde» det kommende EU-toppmøtet i midten av desember. Intet mer, intet mindre. Har Michel relevant makt? Nei, for endelige avgjørelser ligger jo hos EUs medlemsland. Men Michel kan formidle de øvrige medlemslandenes forventninger til Orban, og potensielt peke på ting som kan gagne Ungarn hvis Orban er villig til å fire på kravene sine.

[ Spillet mellom Putin og Zelenskyj: – Vi må ta faren på alvor ]

Putins perspektiv

Russlands president Vladimir Putin kommer ikke til å bry seg nevneverdig om møtet mellom Orban og Michel, tror Schumacher.

– Putin vet at det som gjelder er EU-møtet i desember, da avgjørelser om støtten til Ukraina skal tas, poengterer han.

Viktor Orban (t.h.) har beholdt forholdet til Russlands president Vladimir Putin (t.v.), tross Putins krig i Ukraina. (ATTILA KISBENEDEK/AFP)

De 27 medlemslandene skal stemme over saken på EU-toppmøtet 14.-15. desember.

– Hvis EU mislykkes i å enes om Ukraina-støtte, samt om veien til et eventuelt ukrainsk EU-medlemskap, vil dette bli tolket av Kreml som at Vesten er delt og at Russland snart vil få overtaket i krigen i Ukraina. Og Russisk mediepropaganda vil i så fall bruke dette for alt det er verdt, sier NTNU-professoren.

Charles Michel har selv lagt ut en oppdatering om Orban-møtet på X, tidligere Twitter. EU-presidenten bekrefter han at han er på plass i Budapest for å møte statsministeren.

– Enhet i EU krever en konstant innsats. Dét er også vår største styrke, skriver Michel.

In Budapest for consultations in preparation of the European Council with 🇭🇺 Prime Minister @PM_ViktorOrban.



EU unity requires constant effort and it’s our main strength. pic.twitter.com/JSY9UGI05q — Charles Michel (@CharlesMichel) November 27, 2023

---

Fakta om Viktor Orban

Ungarsk politiker (60). Statsminister fra 1998 til 2002 og siden 2010. Gjenvalgt for sin fjerde periode i 2022.

Utdannet jurist ved Eötvös Loránd-universitetet i Budapest.

Født 31. mai 1963. Gift, fem barn.

Startet sin politiske karriere som studentleder i de antikommunistiske demonstrasjonene i 1989.

Grunnla det høyrepopulistiske og nasjonalkonservative partiet Fidesz i 1988 og har ledet partiet siden.

Ved valget i 2010 fikk Fidesz to tredels flertall i nasjonalforsamlingen, noe som ga partiet makt til å gjennomføre grunnlovsendringer.

Opposisjonen har anklaget Orban for å undergrave demokratiet gjennom en rekke kontroversielle lovendringer.

Orbans regjering har også ofte vært i konflikt med EU.

(Kilde: NTB)

---

