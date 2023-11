Trump med ny runde i retten om munnkurv

I slutten av oktober ble Trump på for andre gang ilagt munnkurv i saken der han anklages for å ha forsøkt å endre valgresultatet i 2020.

77-åringen fikk munnkurv etter han blant annet kalte justisdepartementets spesialetterforsker i saken, Jack Smith, en «sinnssyk galning» og «kjeltring».

Trumps advokater forsøkte mandag å få 77-åringens munnkurv fjernet under et rettsmøte i en ankedomstol i Washington. De argumenterte blant annet med at munnkurven kan slå negativt ut på Trumps valgkamp inn mot neste års presidentvalg.

– Den setter en forferdelig presedens for fremtidige restriksjoner på politiske ytringer, sa D. John Sauer, en av advokatene.

Domstolen svarte med at Trump står fritt til å kritisere rettssaken mot ham og institusjonene som er involvert, men at han ikke får gå etter enkeltpersoner. Samtidig var den tilbøyelig til å endre ordlyden i munnkurvordren slik at Trump ytringsfrihet ikke innskrenkes mer enn nødvendig.

Torsdag forrige uke fikk Trump fritak fra en ordre han er gitt om å ikke uttale seg om det pågående bedragerisøksmålet mot ham i New York.

Trump ble ilagt munnkurven i oktober og senere ilagt 15.000 dollar i bot for å ha skrevet om en rettssekretær i sosiale medier. Fritaket er midlertidig mens en lengre ankeprosess pågår.

