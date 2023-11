«Now and Then» er The Beatles’ første listetopp på 54 år

– Det er sjokkerende. Jeg er helt overveldet. Det er også et veldig følelsesladd øyeblikk for meg. Jeg elsker det!, sier Beatles-medlem Paul McCartney om bragden til Official Charts.

Fredag ble det klart at «Now and Then» har klatret til førsteplassen på singeltopplisten etter utgivelsen forrige uke. Det er første gang siden «The Ballad of John and Yoko» i 1969 at bandet tar topplasseringen.

Med det har Liverpool-bandet også slått rekorden for det lengste tidsrommet mellom to topplasseringer. Til sammen har bandet toppet singellisten 18 ganger.

«Now and Then» er skrevet og sunget av avdøde John Lennon. Sangen har siden blitt videreutviklet av McCartney, Ringo Starr og George Harrison og er nå ferdigstilt av de to førstnevnte. Kunstig intelligens har bidratt til å isolere Lennons vokal fra en kassett med opptaket av sangen.

