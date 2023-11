Finland: Anker ved skadd gassrørledning tilhørte kinesisk skip

Politiet informerte om ankeret i oktober, men sa ikke hvilket skip det tilhørte.

– Den tekniske utredningen pågår fortsatt, til tross for at den tekniske undersøkelsene på stedet er over, skriver politiet i en pressemelding.

Skadene på Balticconnector-ledningen mellom Finland og Estland ble gjort kjent i starten av oktober.

Det kinesiske skipet Newnew Polar Bear har vært fokuset i etterforskningen, og skipets bevegelser stammer overens med informasjon om skaden, har politiet opplyst.

I oktober opplyste de at det var oppdaget et bredt spor langs havbunnen fram mot gassrørledningen. På den andre siden av skaden er sporet smalere. Ankeret som er funnet, mangler et av de to nebbene.