Trump foran Biden i fem viktige delstater

Dersom det var valg i dag, ville Trump vunnet i Arizona, Georgia, Michigan, Nevada og Pennsylvania, viser målingene fra New York Times og Siena College. Trump ville slått den sittende presidenten med marginer på mellom 4 og 10 prosentpoeng blant de registrerte velgerne. Feilmarginen er på 4,4 - 4,8 prosent i hver av delstatene.

Seks delstater er sjekket i målingen, og den eneste som ville gått til Biden - med en margin på 2 prosentpoeng - var Wisconsin.

Gjennomsnittet for de seks statene viser en oppslutning på 44 prosen for Biden og 48 prosent for Trump.

I 2020 vant Biden i alle de seks statene.

