Donald Trump junior forklarer seg i bedragerisak mot faren

Ekspresident Donald Trump, hans to eldste sønner og Trump Organization anklages for å ha lurt til seg bedre betingelser hos banker og forsikringsselskaper ved å blåse opp verdiene i selskapet.

Donald junior er medtiltalt i saken og den første i søskenflokken som forklarer seg i retten. Etter ham er det Erics tur torsdag, mens Donald senior etter planen skal i vitneboksen mandag 6. november. Ivanka Trump skal etter planen forklare seg 8. november.

Søksmålet i New York er bare en av mange juridiske floker for USAs forrige president som også vil bli den neste presidenten. Foreløpig leder han klart over de andre kandidatene i den republikanske nominasjonskampen.

Mens bedragerisøksmålet i hjembyen er en sivilsak, står Trump også overfor fire straffesaker. Blant dem er det saker i både hovedstaden Washington og delstaten Georgia knyttet til forsøk på å omstøte eller undergrave valgresultatet for tre år siden, der Trump ble slått av Joe Biden.

Da familieoverhodet flyttet inn i Det hvite hus og ble statsoverhode var det i hovedsak sønnene Donald jr. og Eric som tok over driften av Trump Organization. Den sentrale posisjonen i eiendomsselskapet gjør at de også har en sentral rolle i rettssaken. Det liker faren deres dårlig.

– La barna mine være i fred, Engoron. Du er en skam for juriststanden, skrev Donald Trump i sosiale medier onsdag morgen. Budskapet var rettet til dommer Arthur Engoron.

Trump avviser å ha gjort noe galt og har gjentatte ganger anklaget både Engoron og regjeringsadvokat Letitia James for å ha en politisk slagside. Til tross for at han har fått munnkurv og ikke har lov til å snakke offentlig om de ansatte i retten, har han brutt mot dette to ganger. Et utspill mot Engorons øverste fullmektig førte til en bot på 15.000 dollar – snaut 170.000 kroner.

Les flere saker om Donald Trump