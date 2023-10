Angrepet traff ikke kraftverket direkte, men det skal ha forårsaket et strømbrudd i området.

– Sjokkbølgen fra eksplosjonen knuste vinduer, også inne på kraftverkområdet, sa Zelenskyj i sin videooppdatering onsdag kveld.

– Ethvert russisk angrep, særlig de som rammer atomkraftverk og andre kritisk viktige installasjoner, er et argument for at presset mot terrorstaten ikke er kraftig nok, sa den ukrainske presidenten.

