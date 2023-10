FN: 14 lastebiler med nødhjelp har ankommet Gaza

Det opplyser kommunikasjonsdirektør Juliette Touma i FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger UNRWA.

Ifølge FN trengs det 100 lastebiler med nødhjelp per dag for å dekke det enorme behovet for mat, vann, medisinsk utstyr og drivstoff til befolkningen.

Tidligere søndag meldte nyhetsbyrået AFP at 17 lastebiler med nødhjelp hadde krysset grensen fra Egypt, men det reelle antallet viste seg ifølge FN å være 14.

Hittil har det ikke vært noen leveranser av drivstoff, som trengs for å holde strømgeneratorene ved sykehusene i gang.

AFP meldte at lastebilene søndag hadde med seg nye forsyninger med drivstoff til Gaza, men i en senere oppdatering ble det klart at det ikke var tilfelle.

Da en første kolonne på 20 nødhjelpslastebiler passerte gjennom Rafah-overgangen med Egypt lørdag, var det første gang siden 7. oktober at noen forsyninger slapp inn i Gaza. Men grenseovergangen ble kort tid senere stengt som følge av israelske krav om strengere inspeksjoner og bekreftelse på at kun bistand kommer inn.

