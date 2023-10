EU inviterer til fredssamtaler mellom Aserbajdsjan og Armenia

Michel sier torsdag at han vil invitere både Aserbajdsjans president Ilham Alijev og Armenias president Nikol Pasjinjan til Brussel.

Alijev og Pasjinjan skulle egentlig ha møttes til samtaler sammen med EU i Granada, på sidelinjen av det europeiske toppmøtet der, men Alijev trakk seg fra samtalene.

Forholdet mellom de to nabolandene har forverret seg betydelig siden Aserbajdsjans lynoffensiv i den omstridte utbryterregionen Nagorno-Karabakh for to uker siden. Rundt 100.000 etniske armenere er drevet på flukt til Armenia siden offensiven.

EU-parlamentet anklaget torsdag Aserbajdsjan for å stå bak etnisk rensing av armenere i Nagorno-Karabakh.

Aserbajdsjan hevder at de etniske armenerne har forlatt området frivillig. Hovedstaden i den tidligere utbryterrepublikken, Stepanakert, er nå så å si folketom, ifølge Røde Kors.

Nagorno-Karabakh er internasjonalt anerkjent som en del av Aserbajdsjan, men regionen var i flere tiår vært styrt av etnisk armenske separatister.

