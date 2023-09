California til sak mot fem oljegiganter

Det er fem av verdens største oljeselskaper som er saksøkt i San Francisco, nemlig Exxon Mobil, Shell, BP, ConocoPhillips og Chevron, ifølge New York Times. Saken gjelder også American Petroleum Institute.

California sier at de fem oljeselskapene med overlegg nedtonet risikoen som bruk av fossilt drivstoff innebærer, selv om de forsto helt fra 50-tallet at produktene trolig førte til global oppvarming.

Søksmålet er det siste i en lang rekke som amerikanske byer, fylker og delstater har anlagt mot oljeselskaper på grunn av effektene av fossilt drivstoff på klimaet og på grunn av kampanjer i mange år for å villede folk om risikoen.

California krever at det opprettes et fond som skal betale for skader som skyldes framtidige klimakatastrofer i delstaten, som rammes hardt av skogbranner, oversvømmelser og andre værfenomener knyttet til klimaendringer.

– Sjefene for olje- og gasselskapene har i flere tiår visst at avhengigheten av fossilt drivstoff ville føre til disse katastrofale følgene, men de skjulte denne informasjonen for offentligheten og politikerne ved aktivt å fremme desinformasjon, heter det i søksmålet.

Videre heter det at dette har ført til at det ble reagert altfor sent på klimaendringene, noe som har ført til enorme skader og utgifter for folk, eiendom og naturressursene, som fortsetter den dag i dag.

Oljenæringen har siden 2017 forsøkt å unngå at slike saker fremmes, men disse forsøkene fikk et skudd for baugen da høyesterett i mai avviste å vurdere anker i to saker. Det innebærer at sakene kan gå sin gang.

Søksmålet er basert på vellykkede rettslige kampanjer opp gjennom årene mot tobakksindustrien og mot legemiddelindustrien på grunn av utbredelsen av opioider.

