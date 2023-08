Israelsk kvinne drept i angrep på Vestbredden

En kvinne i 40-årene er bekreftet død etter at hun ble skutt mens hun kjørte i en bil, ifølge den israelske ambulansetjenesten Magen David Adom.

Skuddene kom fra en forbipasserende bil, skriver Israels hær i en uttalelse. Videre skriver hæren at soldater fulgte etter bilen.

Den sårede mannen skal ha sittet i samme bil som den drepte kvinnen, og ifølge Magen David Adom er tilstanden hans alvorlig. Ifølge lokale myndigheter var kvinnen en barneskolelærer og mor til tre barn fra den israelske bosetningen Beit Hagai, sør for Hebron.

Det angivelige skyteangrepet finner sted to dager etter at to israelere – en far og en sønn – ble skutt og drept ved en vaskehall for biler i Huwara, sør for Nablus på Vestbredden.

Voldsspiralen på den okkuperte Vestbredden har tiltatt kraftig siden i fjor, med en rekke angrep fra palestinere mot israelske mål, gjentatte raid fra den israelske hæren og voldshendelser fra jødiske bosettere mot palestinske samfunn.

