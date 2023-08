Dette er helt unormalt her

Et kraftig værsystem beveget seg mandag over det sørvestlige USA, der over 25 millioner mennesker var i fare for å bli rammet av flom. Særlig California var hardt rammet.

Tropiske stormer rammer svært sjelden dette området. Stormen, som kalles Hilary, ble søndag nedgradert til post-tropisk syklon, men den historiske mengden regn kan fortsatt føre til katastrofale oversvømmelser og sette liv i fare, ble det meldt mandag ettermiddag.

Flom og jordskred hadde allerede rammet en rekke områder.

Noen områder i indre California, som normalt er svært tørre, var ventet å få like mye regn på noen timer som de normalt får på ett år.

Flom i Palm Springs i California - et område der det normalt er knusktørt. (JOSH EDELSON/AFP)

Californias guvernør Gavin Newsom har erklært unntakstilstand i 12 kommuner i California. Også Nevada og Arizona er rammet.

Flere superladede stormer

Det er ekstremt sjelden at tropiske stormer rammer California. Det er fordi strømninger i havet gjør vannet utenfor vestkysten i USA, i det østlige Stillehavet, kjølig, og slike stormer er avhengig av høye overflatetemperaturer i havet for å bli kraftige.

Men klimaendringene vil føre til at flere stormer blir «superladede» som denne, mener forskere. Når atmosfæren blir varmere, kan den holde på mer vann, og dermed kan det komme kraftigere regnskyll. Det er å vente at det blir mer av dette de neste tiårene, selv i det området som nå rammes, skriver The New York Times.

– Selv om man ikke kan si akkurat nå hvor mye mer alvorlig Hilary er på grunn av klimaendringene, da det vil kreve grundig statistisk analyse, er vi sikre på at klimaendringer generelt vil gjøre orkaner mer regnfulle, sier Morgan E. O’Neill ved Stanford-universitetet til avisen.

En studie fra 2020 viste at sterkere orkaner hadde blitt mer vanlig de siste 40 årene. Orkanene vil kanskje ikke komme oftere, men de vil bli sterkere og kunne ødelegge mer.

De siste årene er det imidlertid lange tørkeperioder som har vært det største problemet i store deler av California. Nettopp mer ekstremt vær i ulike retninger er å vente seg som følge av klimaendringer, ifølge klimaforskere.

Over normalt i Atlanterhavet

På andre siden av USA, er de derimot mer vant til orkaner og tropiske stormer. Det gjelder spesielt sørøst, for eksempel i Florida, som vender ut mot Atlanterhavet på den ene siden og mot Mexico-gulfen på den andre.

I Atlanterhavet er det dessuten ventet mye ekstremvær de neste månedene: Den pågående orkansesongen i Atlanterhavet vil være på et nivå som er over normalt, varslet forskere hos den amerikanske etaten National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) tidligere i august.

De oppgraderte dermed varselet: tidligere trodde de det ville være et nesten normalt nivå på årets orkansesong. Forskerne tror det er 60 prosent sannsynlighet for at den pågående orkansesongen i år vil være sterkere enn normalen. Varselet gjelder for seks måneder for denne sesongen, fra mai og ut november.

