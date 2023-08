Nigers president ber USA og verden om hjelp – advarer mot Wagner

Washington Post publiserte sent torsdag norsk tid en kronikk signert Bazoum. Her ber han spesifikt om amerikanske myndigheters og resten av verdens hjelp til å gjenopprette den konstitusjonelle ordenen i landet.

– Hele den sentrale Sahel-regionen kan falle under russisk innflytelse ved hjelp av Wagnergruppen, sier Mohamed Bazoum, med henvisning til leiesoldatenes brutale framferd i Ukraina.

Juntaen som tok makten i slutten av juli, ledes av sjefen for den avsatte presidentens sikkerhetsstyrke. Etter alt å dømme blir president Bazoum holdt innesperret i presidentpalasset.

Onsdag ankom en diplomatisk delegasjon fra den vestafrikanske samarbeidsorganisasjonen Ecowas til Niger. Ecowas har tidligere innført sanksjoner mot Niger og krever at president Mohamed Bazoum blir gjeninnsatt.

Sent torsdag meldte også militærjuntaen at de har opphevet flere militære samarbeid med Frankrike. Den tidligere kolonimakten har hatt 1000-1500 soldater i landet. Frankrike meldte torsdag at de hadde avsluttet evakueringen fra Niger og hentet hjem over 1000 personer.

[ Russisk kynisme ]