Denne uka kom den varmeste dagen som noensinne er målt

Den gjennomsnittlige globale temperaturen ble målt til 17,01 grader, ifølge NCEP. Senteret er underlagt det vitenskapelige direktoratet USAs nasjonale værtjeneste.

Den forrige rekorden på 16,92 grader ble satt i august 2016 mens flere deler av verden var rammet av hetebølger.

Det sørlige USA har de siste ukene lidd under intens varme. I deler av Kina har en hetebølge med temperaturer over 35 grader vedvart. Samtidig er det målt temperaturer over 50 grader i Nord-Afrika.

Selv i Antarktis, der det nå er vinter, registreres uvanlig høye temperaturer.

– Dette er ikke en milepæl vi bør feire, sier klimaforsker Friederike Otto ved Crantham-instituttet for klimaendring og miljø ved Imperial College i London.

– Dette er en dødsdom for mennesker og økosystemer, sier hun.

Forskere mener klimaendringer, kombinert med værfenomenet El Niño, har skylden for de høye temperaturene.

– Dessverre ser det ut til å bare være den første i en rekke nye rekorder som settes i år. Økende klimautslipp kombinert med El Niño presser temperaturer til nye høyer, sier Zeke Hausfather, forsker ved Berkeley Earth, i en uttalelse.