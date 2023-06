Polens president: Wagner-styrker i regionen kan være en trussel

– Det er vanskelig for oss å utelukke nå at nærværet av Wagner-styrker i Belarus potensielt kan utgjøre en trussel mot Polen – som deler grense med Belarus, mot Litauen og potensielt også mot Latvia, sa Duda onsdag.

Etter å ha gjort opprør i helgen, ble gruppas soldater beordret til å enten slutte seg til de regulære russiske styrkene eller dra i eksil i Belarus.

– Et spørsmål melder seg: Hva er formålet med denne omgrupperingen, spurte Duda onsdag.

– Er det en slags potensiell trussel mot landene våre, Nato-land, mot Polen? la han til, flankert av sine ukrainske og litauiske motparter.

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg sa tirsdag at det er for tidlig å trekke konklusjoner om at Wagner-leder Jevgenij Prigozjin, trolig sammen med noen av sine styrker, har reist til Belarus.

Han understreket imidlertid videre at alliansen står klar til å forsvare medlemslandene.

