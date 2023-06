– Vi må stå samlet om Putin, sier Misjustin mandag, ifølge Reuters.

Flere eksperter at påpekt at Putins posisjon er svekket etter helgens væpnede opprør av Wagner-gruppen i Russland. Mange av ekspertene understreker imidlertid at det er vanskelig å spå hva som skjer videre i Russland fremover.

– Russlands stabilitet har blitt utfordret den siste tiden, sier Misjustin.

[ – Ryktene sier at du stakk av og løy for alle gutta ]