Rushdie med første offentlige opptreden etter angrepet – tok imot pris

Utdelingen skjedde natt til fredag norsk tid. Forfatteren mistet det ene øyet i et angrep for ni måneder siden, og det var ikke ventet på forhånd at han dukket opp for å motta den ekstraordinære prisen under gallaen.

– Jeg tar imot denne utmerkelsen for alle som kom til min redning. Jeg var målskiven den dagen, men de var heltene. De hadde motet den dagen, og jeg takker dem for at de reddet mitt liv, sa han under utdelingen.

Salman Rushdie ble knivstukket 18 ganger i halsen og overkroppen under en forelesning om kunstnerisk frihet i delstaten New York i fjor. En 24-årig mann ble pågrepet for angrepet.

Dette var Rushdies første fysiske opptreden i offentligheten etter angrepet. For noen dager siden deltok han med et videoinnlegg under et arrangement hvor han ble tildelt British Book Award.

– Det er trivelig å være tilbake, i motsetning til å ikke være tilbake, hvilket også var en mulighet. Jeg er glad for at skjebnen ledet meg hit, sa 75-åringen fra scenen under utdelingen i New York.

I etterkant av angrepet har forfatteren både slitt med fysiske ettervirkninger og posttraumatisk stresslidelse (PTSD). Men han har fortsatt skrivingen, og ga i vår ut boka «Victory City», med norsk tittel «Seiersbyen».

– Jeg føler meg fantastisk. Jeg har en lang historie med PEN America, og jeg er så glad for å være blant skribenter og bokmennesker, sa Rushdie under veldedighetsmiddagen.

