Politiet tror dødsbrann på New Zealand var påsatt

– Jeg kan bekrefte at vi behandler dette som mordbrann, sier politiinspektør Dion Bennett onsdag.

Politiet ønsker å snakke med en rekke konkrete personer og anser arbeidet som en drapsetterforskning.

Tidligere onsdag opplyste politiet at det fant sted en separat brann i en sofa på hostellet to timer før dødsbrannen brøt ut.

Dødsbrannen startet i øverste etasje på Loafers Lodge natt til tirsdag. Omfattende strukturelle skader gjorde det vanskelig å gjennomsøke bygningen. Taket raste delvis sammen.

Så langt er seks personer bekreftet døde i brannen. 80 brannfolk og 20 brannkjøretøy ble satt inn i kampen mot flammene.

52 personer ble reddet ut da brannen brøt ut. Men et ikke oppgitt antall personer er fortsatt ikke gjort rede for. Tirsdag uttalte politiet at de regner med at det endelige dødstallet ikke vil overstige ti.

Etterforskningen på åstedet kan ta flere dager, opplyser Bennett.

