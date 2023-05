Ungarn truer med å blokkere EUs nye sanksjonspakke mot Russland

Det sa utenriksminister Peter Szijjarto på et møte mellom EUs utenriksministre i Stockholm fredag. OTP er den største banken i Ungarn.

Det er skandaløst at Ukraina har satt opp banken på lista, da den ikke har brutt noen lover, sa Szijjarto.

Ukrainske antikorrupsjonsmyndigheter førte tidligere i mai opp OTP på sin liste over krigssponsorer, og anklaget den for å støtte terrorisme. Banken er en av de ledende bankene i den russiske finansnæringen, også etter krigen, heter det fra ukrainsk hold.

EU-kommisjonen la fram forslaget til den ellevte sanksjonspakka mot Russland forrige uke. Den siste runden med sanksjoner er primært innrettet for å hindre at personer og selskaper som allerede er underlagt sanksjoner, omgår dem.

Men det er også foreslått ytterligere handelsrestriksjoner, noe som potensielt kan ramme ungarske selskaper.

EUs utenrikssjef Josep Borrell avviste å kommentere Szijjartos utspill på en pressekonferanse etter ministermøte, og han hevdet at de andre ministrene ikke hadde fått med seg uttalelsen.

Han la til at det riktignok ikke er noen hemmelighet at Ungarn ikke har tro på at sanksjoner mot Russland er effektivt.

